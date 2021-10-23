«Что ни связка, то падение»: Дарья Мельникова провалила выступление в «Ледниковом периоде»

Актриса Дарья Мельникова выступает в новом сезоне «Ледникового периода» вместе с фигуристом Максимом Марининым. Звезда «Папиных дочек» признается, что ей сложно даются репетиции.

«Тренеры всегда орут, тут такая рабочая атмосфера. Вот Илья Авербух, например, хотел мне сегодня ноги сломать. Такой вот деликатный, милый человек», — с улыбкой рассказала Дарья.

В четвертом выпуске Мельникова и Маринин танцевали под песню группы «Наутилус» «Скованные одной цепью». Однако без ошибок не обошлось.

«Вы делали очень сложную хореографию, надо отдать должное. Но связки… Что ни связка, то падение», — отметила Татьяна Тарасова.

Пара получила в этот раз низкие баллы.

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