«Вы там так долго целовались»: Авербух смутил Студилину в «Ледниковом периоде»

Актриса Янина Студилина стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период». Звезда популярных сериалов катается в паре с профессиональным фигуристом Виталием Новиковым.

В четвертом выпуске участники проекта исполнили романтический номер под песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Танец получился настолько чувственным, что Илья Авербух заметил искренность пары.

«Вы там так долго целовались! Мы со спины все видели!» — заметил Авербух.

«А что с цветком?», — просил он Студилину.

«Я забыла его отдать Виталику, я так расчувствовалась!» — смутилась Янина.