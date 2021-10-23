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«Вы там так долго целовались»: Авербух смутил Студилину в «Ледниковом периоде»

Страсти в четвертом выпуске проекта накаляются.

«Вы там так долго целовались»: Авербух смутил Студилину в «Ледниковом периоде»
Янина Студилина — Виталий Новиков. Фото: Первый канал

Актриса Янина Студилина стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период». Звезда популярных сериалов катается в паре с профессиональным фигуристом Виталием Новиковым.

В четвертом выпуске участники проекта исполнили романтический номер под песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Танец получился настолько чувственным, что Илья Авербух заметил искренность пары.

Янина Студилина — Виталий Новиков. Фото: Первый канал
Янина Студилина — Виталий Новиков. Фото: Первый канал

«Вы там так долго целовались! Мы со спины все видели!» — заметил Авербух.

«А что с цветком?», — просил он Студилину.

«Я забыла его отдать Виталику, я так расчувствовалась!» — смутилась Янина.

Номер жюри понравился. За артистизм паре поставили почти все шестерки.

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