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«В его объятиях»: Вера Брежнева похвасталась трогательным фото с Константином Меладзе

Артистка нежно взяла за руку любимого избранника.

«В его объятиях»: Вера Брежнева похвасталась трогательным фото с Константином Меладзе
Вера Брежнева. Фото: Instagram.com/ververa

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Веры Брежневой появился снимок на свидании с мужем. Таким способом знаменитость напомнила поклонникам о дне свадьбы с Константином Меладзе.

Отметим, что в октябре 2015 года Вера Брежнева тайно вышла замуж за композитора Константина Меладзе.

Певица не подозревала, что музыкальный продюсер готовит для нее романтическое свидание в честь годовщины.

«Делая это фото вчера утром просто в хорошем настроении, я еще не знала, что муж сделает мне сюрприз. И вечером, после двух перелетов, я окажусь в его объятиях, мы будем праздновать наш праздник вместе, и я буду абсолютно счастливой. Люди, любите друг друга», – заявила артистка.

Вера Брежнева
Вера Брежнева положила свою хрупкую руку с дорогим кольцом на сильную руку мужа. Фото: Instagram.com/ververa

«Как мило», «Вау! Столько лет и все еще есть сюрпризы», «Как классно получать такие сюрпризы», – восхитились поступком Меладзе поклонники Брежневой.

Напомним, ранее стало известно о дорогой покупке Веры Брежневой и Константина Меладзе. Знаменитости приобрели недвижимость в центре Киева.

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Вера Брежневазвездные парыКонстантин Меладзеромантические отношенияроссийские артисты