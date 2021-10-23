Приобрели новую квартиру в центре Киева: какая недвижимость есть у Меладзе и Брежневой

Продюсер Константин Меладзе и его жена певица Вера Брежнева купили на днях новую квартиру центре Киева. Она обошлась паре в 900 тысяч долларов. По сегодняшнему куру это более 63 миллионов рублей.

Отметим, что новая квартира звезд общей площадью 206 квадратных метров. Апартаменты находятся в стеклянной башне ЖК Skyline. В комплексе имеется своя библиотека, спортзал, комната для переговоров и кафе.

Надо сказать, что эта квартира далеко не единственная у Меладзе и Брежневой на Украине. У продюсера есть шесть других квартир в столице Украины. К примеру, он обладатель трехкомнатной квартиры в элитном ЖК «Бульвар фонтанов». Также у Меладзе имеется в Киеве шикарный особняк.

Со своей стороны, на Веру Брежневу записана квартира площадью 80 квадратных метров, пятикомнатные апартаменты площадью более ста квадратных метров и два коммерческих помещения. Общая стоимость квартир превышает сумму в два миллиона долларов.

Напомним, что у Веры Брежневой и Константина Меладзе есть недвижимость не только в Киеве. Семейная пара имеет дом у моря в Италии в Форте-дей-Марми. В Европе звезды проводят свои отпуска. Также им принадлежит особняк в элитном коттеджном подмосковном поселке «Миллениум Парк», сообщает телеканал Live.

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