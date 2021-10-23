Такая сладкоежка! Назван самый любимый десерт Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон – обладательница роскошной фигуры. Она активно следит за своим питанием, но при этом не отказывает себе в самых разных блюдах. Так, например, ранее стало известно, что герцогиня может вместе с детьми съесть пиццу или пасту, а также не откажется от суши. Теперь же стал известен ее самый любимый десерт.

При выборе сладостей Кейт, как настоящая британка, отдает предпочтение пудингу из ириски. Причем, с обязательным добавлением кусочка шоколада. Об этом пишет Hello!.

Добавим, ранее бывший шеф-повар королевы Даррен МакГрейди рассказывал, что и Елизавета II не прочь была отведать это лакомство, особенно холодными вечерами, которые она проводила в Балморале или Сандрингемском дворце.

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