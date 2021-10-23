Проходил лечение от коронавируса: в Кургане умер учитель музыки Максима Фадеева

Продюсер не раз говорил, что благодарен своему успеху именно Александру Галушко.

В Кургане ушел из жизни учитель музыки композитора и продюсера Максима Фадеева. Александру Галушко на момент смерти было 72 года. В последнее время он находился в больнице, где проходил лечение от коронавирусной инфекции.

Заметим, что Александр Галушко родом из Калининграда. В юном возрасте он перебрался в Курган, где окончил школу.

После среднего учебного заведения он проходил обучение в Курганском машиностроительном институте, а после поступил в консерваторию. Там и состоялась его знакомство с Максимом Фадеевым.

Ранее Максим Фадеев отмечал, что Александр Галушко был строгим, но справедливым преподавателем. Именно благодаря своему учителю он стал тем, кем является в наши дни, сообщает портал oblast45.ru.

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