«Какая бусинка»: Данила Козловский нежно обнял дочку на прогулке в Нью-Йорке

Исполнитель главной роли в фильме «Легенда №17» Данила Козловский опубликовал в своем микроблоге фотоотчет из жизни в Нью-Йорке. Примечательно, что на каждом кадре была запечатлена дочь знаменитости.

Козловский после рождения дочери не расстается с малышкой Одой. Девочка постоянно с папой: на прогулке, на съемках и в домашней обстановке.

Недавно Козловский показал, как живет с дочерью в Америке.

«Главное о Нью-Йорке в этом октябре», – подписал актер умилительные фотографии с наследницей.

На снимках Ода качалась на качелях, смотрела из окна небоскреба, гуляла по парку и купалась в объятиях любимого папы.

Данила крепко обнимал дочурку, а на лице у артиста искрилась неподдельная улыбка.

Поклонники Козловского остались в восторге от картины семейной идиллии.

«Лучший рассказ о Нью-Йорке», «Папина радость», «Какая бусинка!», «Так нравятся ваши фотографии с дочкой. Спасибо за творчество!», «Сплошные мимишности», – написали фолловеры Данилы в комментариях под фото.

Напомним, Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями дочери Оды в марте 2020 года.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.