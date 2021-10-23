«Какая бусинка»: Данила Козловский нежно обнял дочку на прогулке в Нью-Йорке

Исполнитель главной роли в фильме «Легенда №17» Данила Козловский опубликовал в своем микроблоге фотоотчет из жизни в Нью-Йорке. Примечательно, что на каждом кадре была запечатлена дочь знаменитости.
Козловский после рождения дочери не расстается с малышкой Одой. Девочка постоянно с папой: на прогулке, на съемках и в домашней обстановке.
Недавно Козловский показал, как живет с дочерью в Америке.
«Главное о Нью-Йорке в этом октябре», – подписал актер умилительные фотографии с наследницей.
На снимках Ода качалась на качелях, смотрела из окна небоскреба, гуляла по парку и купалась в объятиях любимого папы.
Данила крепко обнимал дочурку, а на лице у артиста искрилась неподдельная улыбка.
Поклонники Козловского остались в восторге от картины семейной идиллии.
«Лучший рассказ о Нью-Йорке», «Папина радость», «Какая бусинка!», «Так нравятся ваши фотографии с дочкой. Спасибо за творчество!», «Сплошные мимишности», – написали фолловеры Данилы в комментариях под фото.
Напомним, Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями дочери Оды в марте 2020 года.
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