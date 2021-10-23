«Карнавал закончится»: Долина вставила кусочек рэпа в свою песню, оскорбив молодую певицу

Певица Лариса Долина во время одного из своих последних концертов, выступая на сцене с музыкантом Александром Панайотовым, неожиданно вставила в композицию кусочек рэпа со словами: «Карнавал закончится». Фраза, как подумали многие присутствующие на мероприятии, получилась крайне двусмысленной.
Публика посчитала, что таким образом Лариса Долина решила позлить молодую исполнительницу и тиктокершу Валю Карнавал, с которой у нее давние натянутые отношения, сообщает «Собеседник».
Напомним, что скандал между Ларисой Долиной и Валей Карнавал произошел на шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Валя Карнавал доказывала, что без музыкального образования можно сегодня стать известной. Лариса Долина возмущалась, что тиктокерша не попадает в ноты.
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