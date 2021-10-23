«Разовая акция»: новый муж Макеевой перестал платить алименты

Пока Роман Мальков и Анастасия Макеева нежатся под лучами греческого солнышка, его трое детей вновь не получают от отца деньги. Оказывается, бизнесмен-строитель перестал платит алименты. Об этом заявила его бывшая жена Светлана в своем микроблоге.

«Продолжает ли платить Роман алименты дальше? Или это была разовая акция?», — спросила одна из подписчиц Светланы. «Не платит», — ответила Малькова.

Напомним, ранее многодетная мама добилась выплаты алиментов через суд, а в сентябре заявила, что получила долгожданные деньги. Роман предоставил в органы соответствующие справки, согласно которым его заработок составляет 65 тысяч рублей в месяц.

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