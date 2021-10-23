«Крайним бывает Север и плоть»: Юлия Меньшова заявила, что наслаждается «последней осенью»

Актриса Юлия Меньшова в Instagram получила просто шквал сообщений от подписчиков после того, как написала, что наслаждается последней осенью. Некоторые пользователи почему-то посчитали, что она тяжело больна. Якобы надо говорить, не последняя, а крайняя.

Как отметила Юлия Меньшова, ее занимает этот факт «новейшего суеверия». Она не понимает, почему слово «последний» и «последняя» стали вдруг под запретом у вполне взрослых людей.

«Говорят, эта шутка принадлежит Александру Ширвиндту: «Крайним бывает Север и плоть». Метко. Ну, а последние осенние дни перед зимой просто прекрасны!» Юлия Меньшова

Напомним, что Юлия Меньшова в этом году похоронила своего отца – знаменитого режиссера Владимира Меньшова. Именно он создал прекрасный фильм «Москва слезам не верит».

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