«Убьют меня и моего сына»: отец Давида Манукяна рассказал, почему стал фигурантом уголовного дела

Отец шоумена Давида Манукяна — Ашот Манукян – признался, что его семье угрожали. Причиной стала незаконная стройка дома родителем бывшего возлюбленного Ольги Бузовой.

В Новосибирске отец Манукяна известен как бизнесмен-строитель, который обманул жителей окраины города.

Ашот Манукян восемь лет назад построил вместо частного дома многоквартирный объект. Родитель рэпера Давы продавал маленькие квартиры в общественном коттедже по 600 тысяч рублей.

На Манукяна завели уголовное дело, поскольку дом в реальности не соответствовал тому, что было оформлено в документах.

Позже Манукяна амнистировали в честь 70-летия Победы. Но многие жители Новосибирска не забыли мошенничества родителя знаменитости.

«Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю. В итоге пять квартир я выкупил обратно, но часть семей еще остались, хотя я им предлагал отдать квартиру моего сына. Говорил: «Заходите, живите, только не ругайтесь». Они отказались. Некоторые до сих пор еще жалуются», — признался Манукян КП-Новосибирск.

Напомним, ранее Давид Манукян рассказал о самом сложном периоде в отношениях с Ольгой Бузовой.

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