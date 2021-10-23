«Как можно так чувствовать музыку в 13 лет?»: дочь Алсу довела ее до слез своим талантом

Микелла Абрамова занимается вокалом, как и звездная мама.

В 2019 году младшая дочь Алсу – Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Тогда в Сети разгорелся настоящий скандал. Многие решили, что девочка одержала победу благодаря звездной маме и богатому папе.

Микелла продолжила свою певческую карьеру. Кадрами из звукозаписывающей студии Алсу поделилась в своем инстаграм. Дочь довела ее буквально до слез своим талантом.

«Ну как так можно чувствовать и доносить музыку в 13 лет? Микелла, спасибо тебе, моя уже взрослая и мудрая девочка», — написала Алсу.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Потрясающе поет! Умница какая! Круто!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у Алсу есть старшая дочь Сафина и младший сын Рафаэль.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.