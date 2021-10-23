«Как можно так чувствовать музыку в 13 лет?»: дочь Алсу довела ее до слез своим талантом

В 2019 году младшая дочь Алсу – Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Тогда в Сети разгорелся настоящий скандал. Многие решили, что девочка одержала победу благодаря звездной маме и богатому папе.
Микелла продолжила свою певческую карьеру. Кадрами из звукозаписывающей студии Алсу поделилась в своем инстаграм. Дочь довела ее буквально до слез своим талантом.
«Ну как так можно чувствовать и доносить музыку в 13 лет? Микелла, спасибо тебе, моя уже взрослая и мудрая девочка», — написала Алсу.
Фанаты отреагировали на публикацию.
«Потрясающе поет! Умница какая! Круто!», — писали пользователи Сети.
Напомним, у Алсу есть старшая дочь Сафина и младший сын Рафаэль.
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