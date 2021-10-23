«Петя справился на «отлично»: Стас Пьеха гордится успехами сына-первоклассника

Летом Стас Пьеха оказался в эпицентре скандала. Неприятная ситуация произошла с его сыном Петей, который стал участником потасовки в одном из московских дворов. К счастью фанатов артиста, ситуация нормализовалась, а Стас решил перевести сына в другую школу.

«Причины простые и банальные – новая школа находится в соседнем доме, там меньше учеников, да и Петя еще не успел «прикипеть» к прошлому учебному заведению так, чтобы переход его травмировал», — рассказал Пьеха в интервью «Комсомольской правде».

Певец отметил, что Пете нравится программа новой для него школы.

«Раз в неделю у ребят проходит день практики, когда они ничего не зубрят, а изучают наглядно – рисуют, ставят элементарные опыты, лепят. Сыну очень нравится новая школа, ходит с удовольствием, даже превратился из совы в жаворонка и спокойно, без малейших капризов собирается по утрам – учителю удалось завоевать его уважение и увлечь предметами. Это, кстати, видно и по оценкам – пару дней назад прошли первые контрольные по математике и русскому языку, с обеими Петя справился на «отлично»!», — добавил артист.

Напомним, сына артисту родила модель Наталья Горчакова в 2014 году.

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