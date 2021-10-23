«Все такие будем»: Павел Воля спародировал Диму Билана на «знаменитом» концерте в Самаре

Шоумен в своем выступлении затронул тему огромного количества информации и гаджетов в жизни общества.

Резидент Comedy Club на канале ТНТ Павел Воля в своем выступлении спародировал музыканта Диму Билану во время его концерта в Самаре. Юморист затронул тему огромного количества гаджетов и информации в жизни людей.

«Пройдет пару лет, и реклама будет прямо в башку прилетать. В какой-то момент тетка в ЗАГСе скажет: «Объявляю вас мужем и…» Один Х бет. Это же случится – правильно. Телефоны они хотят в башку себе». Павел Воля

Как отметил Воля, если все уведомления будут приходить в мозг, то люди будут ходить нестройной походкой.

«Будем себя вести как Билан на концерте в Самаре. Все такие будем. Посмотрите в телефоне у некоторых 2700 писем. Ты кто вообще? Санта-Клаус. Вот зачем вообще столько информации. А мы хотим еще больше», — заявил Павел Воля.

Напомним, что Дима Билан два года назад вышел пьяным на сцену в Самаре. Позже он извинился и дал еще один, но уже бесплатный концерт перед жителями.

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