«Чтобы дома кто-то ждал»: Сергей Бурунов заговорил о личной жизни

Официальный голос Леонардо Ди Каприо в России признался, что иногда испытывает эмоциональное выгорание. Актер Сергей Бурунов ищет спасение от постоянных съемок дома в разговорах с любимыми людьми.

Артист отметил, что раньше хватался за любые творческие проекты. После долгих лет неудач в киноиндустрии Бурунов стал слишком востребованным и теперь старается сократить количество фильмов и шоу.

«Раньше снимался, потому что «ого, меня снимают, наконец-то!». Сам факт радовал. Сколько лет не снимали! Ходил по «Мосфильму» с фотографиями, а мне говорили: «Закройте дверь». Это все так унизительно. Если раньше ты снимаешься как скаковая лошадь, несешься, потому что слава Богу, что снимают, то сейчас ты как в боксе: наработал ресурс и побеждаешь. Потом свои ресурсы расходуешь — бам, и нокаут. И надо тренироваться опять, потому что надо доказывать, почему ты занимаешь это место, почему тебя должны снимать. И, конечно, зоны ответственности повысились», – признался Бурунов.

Сергей хочет уменьшить нагрузку еще и потому, что частые съемки плохо отражаются на его эмоциональном здоровье. Артист редко говорит о личной жизни. Однако недавно звезда сериала «Полицейский с Рублевки» заявил, что восстанавливает силы в разговорах с любимым человеком.

«Рано или поздно, конечно, нужно, чтобы дома кто-то ждал и чтобы кому-то можно было выговариваться, иначе можно сойти с ума. Мне, с моими мозгами и рефлексией, нужно выговариваться», — рассказал Бурунов в интервью журналу OK.

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