«Вода перетекает, все подсвечивается»: Воля рассказал о подарке от Харламова на день рождения

Как отметил шоумен, он не ожидал такого сюрприза от коллеги.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ рассказал о подарке от коллеги Гарика Харламова на свой день рождения.

«У меня был день рождения. Харлашка спросил, что подарить. А у меня как раз чайник перегорел. Попросил подарить новый. Подходит день рождения, и он мне привозит чайную станцию. Такая коробка огромная. Железная платформа на полкухни моей. Четыре разных чайника. Вода перетекает, все подсвечивается». Павел Воля

Как заметил Павел Воля, когда он с чайным пакетиком подошел к этой станции, то у него было ощущение, что сына в аквапарк привел.

«Гарик, конечно, заморочился. Но какая чайная станция? Мы четыре тысячи лет назад с кипятком решили все проблемы», — заметил Павел Воля.

Напомним, что Павлу Воле в марте этого года исполнилось 42 года. Он женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары двое общих детей.

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