Ярко, стильно и тепло: Клава Кока в многоцветном кардигане поддержала тренд на вязаную моду

Приближение зимы заставляет модниц пересмотреть свой гардероб и добавить в него сезонных трендов. И один из дико модных – это вязаные вещи. О нем рассказывала Эвелина Хромченко, предлагая модницам самим взяться за спицы или навести ревизию у бабушки в шкафу.

Клава Кока уже так и сделала. Она вышла в люди в ярком многоцветном кардигане на пуговицах, поддержав тренд на вязаную моду. Его девушка сочетала с джинсами классического оттенка, а еще приоткрыла пупок – звезда знает все о тенденциях в моде и знает, что «нулевые» с открытыми животами возвращаются.

Кстати, один из спорных трендов наступившего сезона – это вязаные трусы. Их Хромченко именует не иначе как безобразием и предлагает выходить в люди.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!