«Чудо свершилось»: Ирина Медведева стала мамой во второй раз

Актриса юмористического шоу «6 кадров» – Ирина Медведева – сообщила о рождении второго ребенка. Также знаменитость назвала пол своего малыша.

Напомним, еще недавно Медведева публиковала в личном микроблоге фото округлившегося живота. А примерно чрез неделю Ирина уже держит новорожденную дочь на руках.

«И чудо свершилось. 22.10.2021. Добро пожаловать в этот мир, доченька!», – подписала актриса снимок с новорожденной.

Не все звезды подробно рассказывают о своей беременности. В отличие от певицы Нюши или модели Анастасии Костенко, Ирина Медведева долгое время скрывала свое «интересное» положение.

Поклонники Медведевой не ожидали, что актриса так скоро станет мамой во второй раз. Они поздравили Ирину с рождением дочери в комментариях под свежим фото в личном микроблоге артистки.

«Ирочка! Ты – космос! Поздравляю! Береги себя и тех, кто рядом», «Пусть малышка растет зодоровенькая и счастливая!», «Счастье! Ирочка, поздравляю!», – написали восторженные фолловеры Медведевой.

Напомним, ранее певица Нюша устроила вечеринку в честь будущего сына.

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