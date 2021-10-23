Прелести крупным планом: Джанабаева в бикини засветила родинку на интимном месте

Экс-солистка «ВИА Гры» отдыхает на море и делится с подписчиками пляжными снимками.

Певица Альбина Джанабаева решила продлить лето и улетела с малышкой Агатой на море. Оттуда экс-солистка группы «ВИА Гра» постит в Instagram пляжные кадры, радующие не только солнечным настроением, но и пикантными ракурсами.

На одном из крупных планов своего шикарного бюста в бикини Джанабаева засветила родинку на интимном месте. Звезда не постеснялась опубликовать снимок в соцсети, правда, разместила его в исчезающих stories. Но что попало в Интернет, то осталось там, как говорится, навсегда.

Альбина Джанабаева, напомним, в апреле стала мамой в третий раз. Она подарила мужу Валерию Меладзе дочку. Двое старших детей у них – сыновья. Причем, 16-летний Константин уже не живет с родителями, а уехал заграницу учиться.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!