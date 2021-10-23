«У вас промо было в 2014 году»: Воля и Харламов в шутку оценили присоединение Крыма к России

Актриса Кристина Орбакайте, пришедшая на шоу, сыграла в двух фильмах режиссера Светланы Дружининой, которые имеют отношение к полуострову.

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ оценил вместе с коллегой Гариком Харламовым присоединение Крыма к России. В гости на шоу пришла актриса Кристина Орбакайте.

«Вы снимаетесь в роли Екатерины Великой в двух фильмах Светланы Дружининой, которые выйдут в 2022 году. Это «Гардемарины 1787. Война» и «Гардемарины 1787. Мир». Как пишут на КиноПоиске, этот фильм о присоединении Крыма», — заметил Харламов.

«Нифига себе у вас промо было в 2014 году. А каково это сыграть Екатерину?» Павел Воля

«Обалденно. Я привыкла ее играть с семнадцати лет», — заметила Кристина Орбакайте.

«Кристина, вы у нас редкий гость. Заходите еще», — сказал Павел Воля.

«Да вообще никакой. Я у вас первый раз», — отметила Кристина Орбакайте.

Напомним, что дочь Аллы Пугачевой действительно в первый раз пожаловала на популярный проект. Она пообещала в будущем еще приходить на шоу.

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