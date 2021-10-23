«Я вас засосу»: Павел Воля назвал человека, с которым готов изменить Ляйсан Утяшевой

Шоумен Павел Воля в эфире Comedy Club на канале ТНТ заявил, что в будущем обязательно поцелует в губы своего коллегу по проекту Гарика Харламова. В студию к юмористам пришла певица и актриса Кристина Орбакайте, которая в свои 50 лет выглядит просто невероятно.

«Знаете, что я подумал. Если в 50 лет я буду выглядеть так же красиво, как Кристина, то я буду потрясающе красивой женщиной». Гарик Харламов

«Я вас засосу», — выпалил Павел Воля.

«Можете это сделать прямо сейчас», — неожиданно подметил Гарик Харламов.

«Нет, давайте ждать», — сказал, как отрезал, муж гимнастки Ляйсан Утяшевой.

Напомним, что Гарику Харламову в этом году исполнилось 40 лет. Павлу Воле до пятидесятилетия друга ждать еще десять лет.

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