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«Всегда есть шанс, второй дубль»: Орбакайте дала совет Харламову, как помириться с Асмус

При этом шоумен заявил: «Почему нет, конечно».

«Всегда есть шанс, второй дубль»: Орбакайте дала совет Харламову, как помириться с Асмус
Кристина Орбакайте. Фото: Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте на Comedy Club на канале ТНТ дала несколько советов шоумену Гарику Харламову, как наладить отношения с бывшей женой актрисой Кристиной Асмус.

«Давай я с Кристиной пообщаюсь. У тебя как-то с Кристинами не очень», — заявил ведущий Павел Воля, вспоминая развод Харламова и Асмус.

Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

«Всегда есть шанс. Второй дубль по крайней мере».

Кристина Орбакайте

«Почему нет, конечно», — сказал Гарик Харламов.

«В этом году, если кто-то не знает, у Кристины был юбилей. Но о возрасте с женщинами не принято говорить, поэтому в честь 50-летия 28 ноября состоится концерт в «Крокус Сити Холл», — добавил Павел Воля.

«Он уже переносится, ну не юбилей, а концерт, несколько раз. Но к завершению юбилея нужно его провести как-нибудь, поэтому уже не отделаешься никак», — сказала Орбакайте.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в прошлом году. Шоумен сейчас встречается с актрисой Катериной Ковальчук. Асмус также недавно призналась, что ее сердце не свободно.

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Гарик ХарламовКатерина КовальчукКристина АсмусКристина ОрбакайтеШоу "Камеди клаб"