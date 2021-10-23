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Будущие звезды эстрады: Максим Галкин заснял, как Лиза и Гарри с племянницей Клавой спели современный хит

Наследники Аллы Пугачевой – по-настоящему талантливые во многом дети.

Будущие звезды эстрады: Максим Галкин заснял, как Лиза и Гарри с племянницей Клавой спели современный хит
Лиза и Гарри Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Двойняшки Лиза и Гарри Галкины в этом году пошли во второй класс. Вместе с родителями на линейку их провожала племянница Клава, дочка Кристины Орбакайте. Девочка живет в Нью-Йорке, поэтому ее школа находится за океаном, и там учеба начинается намного позже.

Клава Земцова летние каникулы провела у бабушки Аллы, поэтому вместе с Лизой и Гарри они успели как следует повеселиться. Домашние концерты, танцы, забавные конкурсы и выставки – все это дети успели организовать за лето для своих мам и пап. Максим Галкин не раз снимал на видео, как ребята развлекаются.

Однажды он заснял, как дети репетируют. Они исполнили современный хит группы «Dabro», и отрывок их пения попал в Сеть. Поклонники снова убедились, как талантливы у Пугачевой наследники и даже заметили, что это – будущие звезды эстрады.

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