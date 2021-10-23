«Занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей»: Самойлов устроил скандал на «Ночи музыки»

Музыкант Вадим Самойлов устроил скандал на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Прямо со сцены «Ельцин-Центра» он стал обвинять во всех бедах страны либералов. При этом исполнитель, как отмечают зрители, был нетрезв. Многие после его слов стали покидать площадку.

Как отметил со сцены Вадим Самойлов, он «живет такую же жизнь, как и все собравшиеся». По его словам, в зале есть «борзая тупорылая».

«Вы нам площадки предоставляете, а мы знаем, чем вы здесь занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей». Вадим Самойлов

Отметим, что в конце «Ночи музыки» идейный вдохновитель фестиваля Евгений Горенбург принес свои извинения зрителям и сотрудникам «Ельцин-Центра». Он пообещал переговорить с музыкантом, когда тот протрезвеет, сообщает «Комсомольская правда-Урал».

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