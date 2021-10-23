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«Занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей»: Самойлов устроил скандал на «Ночи музыки»

Пьяный музыкант «отличился» на сцене «Ельцин-Центра».

«Занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей»: Самойлов устроил скандал на «Ночи музыки»
Вадим Самойлов. Фото: instagram.com/vrsamoylov/

Музыкант Вадим Самойлов устроил скандал на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге.  Прямо со сцены «Ельцин-Центра» он стал обвинять во всех бедах страны либералов. При этом исполнитель, как отмечают зрители, был нетрезв. Многие после его слов стали покидать площадку.

Евгений Горенбург
Евгений Горенбург. Фото: Globallookpress.com

Как отметил со сцены Вадим Самойлов, он «живет такую же жизнь, как и все собравшиеся». По его словам, в зале есть «борзая тупорылая».

«Вы нам площадки предоставляете, а мы знаем, чем вы здесь занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой либеральных ценностей».

Вадим Самойлов

Отметим, что в конце «Ночи музыки» идейный вдохновитель фестиваля Евгений Горенбург принес свои извинения зрителям и сотрудникам «Ельцин-Центра». Он пообещал переговорить с музыкантом, когда тот протрезвеет, сообщает «Комсомольская правда-Урал».

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"Ельцин-Центр"Вадим СамойловЕвгений ГоренбургЕкатеринбургФестиваль "Ночь музыки"