«Какими надо быть, а какими не надо»: Галустян поделился секретом воспитания подрастающих дочек

Михаил Галустян – дважды отец. Юморист и его жена Виктория воспитывают двух дочек Эстеллу и Элину, которым 11 и 9 лет соответственно. Михаил считает, что самое главное в воспитании детей — показывать хороший пример на самом себе.

«Не надо говорить им, что делать, а что не делать – надо быть тем человеком, с которого они будут брать пример. Надо быть самому дисциплинированным, если хочешь, чтобы дети были дисциплинированными. Надо самому быть воспитанным и интеллигентным, чтобы дети были такими же. То есть на себе мы с с моей женой Викторией показываем, какими надо быть, а какими не надо — они и сами увидят», — сказал Галустян.

Напомним, ранее шоумен рассказал, как он сработался с Ольгой Бузовой. Вместе они были на съемках шоу «Звезды в Африке».

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