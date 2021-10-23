Изящные скулы, точеный подбородок: Филипп Киркоров восхитился красотой помолодевшей Надежды Кадышевой

62-летняя Надежда Кадышева минувшим летом изрядно взбудоражила свет своим преображением. Звезда ансамбля «Золотое кольцо» предстала перед публикой помолодевшей, сменила имидж и отказалась от своих пышных кудрей.

В программе «Ты не поверишь!» на НТВ обновленная Надежда Кадышева рассказала, где пропадала все это время. Звезда появилась перед камерами в нежно-розовом платье с боа, которое подчеркнуло цветущий вид артистки. Не сдержал эмоций от красоты певицы и король поп-музыки Филипп Киркоров.

«Ой, она такая красотка, вы знаете, она прекрасно выглядит!», — поразился помолодевшей певице Филипп Киркоров.

Надежда Кадышева теперь выбирает менее объемные укладки, но все так же остается блондинкой. У нее изящно очерченные скулы, точеный подбородок и блеск в глазах, который передается через телеэкран.

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