«Снегурочку вызывали?»: Татьяна Навка в белом платье в пол запечатлелась у новогодней елочки

Татьяна Навка – активная пользовательница Instagram. В аккаунте чемпионки количество подписчиков уже приближается к полутора миллионам, и звезда льда всегда радует их новым контентом.

На этот раз пришло время зимней и новогодней тематики. Навка показала, как приняла участие в фотосессии на фоне нарядной елочки. Она облачилась в белоснежное платье в пол и показала себя в микроблоге.

«Снегурочку вызывали? Новый год не за горами», — сообщила красотка.

За время фотосъемок Навка сменила несколько нарядов. Все они оказались праздничными, и поклонники звезда наверняка прочувствовали атмосферу главного зимнего праздника.

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