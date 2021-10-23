«Где надо – патроны подаст»: Галустян рассказал о работе с Бузовой

Михаил Галустян стал соведущим Ольги Бузовой в проекте ТНТ «Звезды в Африке». На черном континенте они провели практически месяц минувшим летом. После завершения съемок юморист отметил, что Ольга – профессионал своего дела.

«Она очень ответственная, дисциплинированная, воспитанная, культурная девочка. Мне очень понравилось с ней работать. Она очень веселая, самоироничная, она может над собой смеяться, и это хорошо, это важно. Я не буду перечислять ее таланты или отсутствие их. Это не мне оценивать, но мне с ней понравилось работать. Она очень организованный дисциплинированный человек. Всегда опрятно выглядела, всегда текст знала и всегда шла на встречу. И где надо — патроны подаст, и где надо — удар на себя возьмет», — сказал Галустян.

Напомним, ранее Ольга Бузова рассказывала, что ее связывают дружеские отношения с другим представителем юмористического направления шоу-бизнеса. Речь идет о Тимуре Батрутдинове, с которым поющая ведущая уже давно нашла общий язык.

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