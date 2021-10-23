«Наконец-то фоторедактор освоила»: стройную Макееву в бикини высмеяли в Сети

Буквально недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков были на Мальдивах. Там актриса постигала азы квантовой психологии под руководством звездного психолога. Почти сразу после возвращения влюбленные решили устроить себе отпуск и отправились в Грецию.
В своем инстаграм Анастасия делится моментами отдыха. А вот фото в бикини вызвало не только положительные эмоции у ее подписчиков.
«Настя наконец-то фоторедактор освоила! Фотошоп конкретный! Зачем так?», — писали пользователи Сети.
Макеева попыталась переубедить некоторых.
«Без фильтров и без фотошопа. Муж крутой фотограф», — ответила Анастасия одному из фанатов.
Напомним, актриса вышла замуж в мае этого года за бизнесмена-строителя Романа Малькова.
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