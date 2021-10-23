Когда бюстгальтер все испортит: Пынзарь подчеркнула внушительный бюст платьем с открытой шнуровкой на груди

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю» Дарья Пынзарь улетела в Аланию к детям – у нее начался отпуск. Красотка с первого дня окунулась в курортную жизнь любимого турецкого городка, ежедневно бывает на море, а также старается больше времени проводить с друзьями.

В минувшую пятницу Пынзарь отправилась на вечеринку. О том, как собиралась красотка на тусовку, она сняла видео. Короткий ролик в стиле популярных челленджей с переодеваниями она запостила у себя в микроблоге.

Дарья показала, как сменила банный халат и полотенце на эффектное платье и стильную укладку. С нарядом красотка не прогадала: она выбрала мини с открытой шнуровкой на груди, которое нужно надевать без бюстгальтера – иначе испортится вся картина. Девушка с удовольствием покрасовалась на камеры, демонстрируя соблазнительные форм.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!