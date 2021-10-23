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«Назовем это «поза Гергиева»: Ургант выяснил, как спали Пересильд и Шипенко в космосе

На МКС режиссер и актриса провели 12 дней.

«Назовем это «поза Гергиева»: Ургант выяснил, как спали Пересильд и Шипенко в космосе
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, ставшие первыми в мире кинодеятелями, которые побывали в космосе и сняли там материалы для будущего фильма «Вызов», пришли к Ивану Урганту на вечернее шоу Первого канала. Они поделились впечатлениями от жизни в невесомости, а также поведали много интересного, что с ними произошло за 12 дней на МКС.

Клим Шипенко и Юлия Пересильд у Ивана Урганта на шоу. Кадр из программы «Вечерний Ургант» / Первый канал

Ургант расспрашивал гостей буквально обо всех бытовых моментах, с которыми на Земле люди сталкиваются ежедневно. Какой вид из окна (иллюминатора) у экипажа, каково это – встречать рассвет каждые 45 минут, что снится в космосе и почему Пересильд назвала стоящие дыбом в невесомости волосы самой удобной прической.

Рассказали гости и о том, как спали в невесомости. Пересильд призналась, что там все равно, где спать – ощущение тела всегда одинаковое. Шипенко, например, «ложился» между двумя скафандрами в коридоре. А Пересильд показала, какую позу неизменно принимает тело во время сна – руки сами поднимаются наверх, как у дирижера. «Назовем это «поза Гергиева», — предложил Ургант.

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