«Назовем это «поза Гергиева»: Ургант выяснил, как спали Пересильд и Шипенко в космосе

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, ставшие первыми в мире кинодеятелями, которые побывали в космосе и сняли там материалы для будущего фильма «Вызов», пришли к Ивану Урганту на вечернее шоу Первого канала. Они поделились впечатлениями от жизни в невесомости, а также поведали много интересного, что с ними произошло за 12 дней на МКС.

Ургант расспрашивал гостей буквально обо всех бытовых моментах, с которыми на Земле люди сталкиваются ежедневно. Какой вид из окна (иллюминатора) у экипажа, каково это – встречать рассвет каждые 45 минут, что снится в космосе и почему Пересильд назвала стоящие дыбом в невесомости волосы самой удобной прической.

Рассказали гости и о том, как спали в невесомости. Пересильд призналась, что там все равно, где спать – ощущение тела всегда одинаковое. Шипенко, например, «ложился» между двумя скафандрами в коридоре. А Пересильд показала, какую позу неизменно принимает тело во время сна – руки сами поднимаются наверх, как у дирижера. «Назовем это «поза Гергиева», — предложил Ургант.

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