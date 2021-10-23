«Это тренд сезона»: историк моды Васильев показал дико популярное сейчас сочетание цветов

Если хотите прослыть модницей, выбирайте для наряда эти краски.

Наступившая осень внесла коррективы в гардеробы многих модниц. Сейчас на пике модного Олимпа все оттенки специй, цвет борща, изумрудный и другие глубокие сезонные цвета.

Историк Моды Александр Васильев показал дико популярное в наступившем сезоне сочетание цветов в одежде, которое выделит из толпы любую модницу. На шоу «Модный приговор» телеведущий указал на наряд героини, которую переодели в белую рубашку, синий костюм и бирюзовое пальто.

«Бирюза, зеленый и белый – это тренд сезона. И они сейчас очень хорошо сочетаются», — заметил Васильев.

Ранее эксперт рассказывал, что среди ярких примет осенних трендов выделяется цвет фуксия. Он наряду с зеленым и песочным прочно закрепил за собой статус остромодного.

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