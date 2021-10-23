Без умиления не взглянешь: Плющенко с Гном Гномычем не смогли добраться до кровати и уснули прямо в прихожей

Евгений Плющенко и Яна Рудковская воспитывают двоих детей – восьмилетнего Сашу, или Гном Гномыча, и годовалого Арсения, которого мама с папой называют Директором.
Старший пошел по его стопам и уже собирает награды на самых престижных соревнованиях страны, а судьба младшего еще только решается. Но папа старается уделять мальчикам максимум своего времени.
И в пятницу они с Гном Гномычем натренировались настолько, что сил хватило лишь добраться до дивана в прихожей. Так они и уснули под одним одеялком.
«Устали мужчины», «Какие милые тут», «Сладкие», «Какая прелесть», «Папа с сыном», «ну что за милота!», «Очень мило!», — пишут в комментариях умиленные фолловеры.
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