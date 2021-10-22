Зачем так ногу задирать? Бузова несуразно сверкнула пятой точкой на шоу, пытаясь показать свою обувь

Ольга Бузова является одной из самых любимых участниц YouTube-проекта «Ночной контакт» Стаса Ярушина и Кости Пушкина.

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Не удивительно, ведь артистка нет-нет, да и вычудит что-то во время разговора, что с удовольствием потом обсуждается зрителями. Звезду приглашают на передачу каждый год. Не обошлось без сюрпризов с ее стороны и на этот раз.

Во-первых, Ольга Бузова стала в эфире называть Костю Антоном и утверждать, что он похож на человека с таким именем. Мы об этом писали раньше.

Во-вторых, звезда решила заострить внимание собеседников своими «туфлями», как сказала она. Но они на самом деле оказались ботильонами. Чтобы продемонстрировать, насколько они у нее красивые и необычные, певица решила задрать ногу повыше, чтобы обувь оказалась перед камерой. Ведущие попытались остановить Ольгу Бузову, намекая, что операторы сами наведут на них объективы. Но было уже поздно – блондинка отчаянно сверкнула своей пятой точкой.

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