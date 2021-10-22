«Клюкиной можно два раза, а мне?»: Тимати заподозрили в возвращении в «Холостяк»

Артист опубликовал кадры, которые были сделаны еще во время съемок проекта с его участием.

Среди последних публикаций личного микроблога шоумена Тимати появились снимки с белой розой. Примечательно, что это натолкнуло поклонников знаменитости на мысль о новом участии музыканта в шоу «Холостяк».

Зрители самого романтического проекта на российском телевидении знают, что иногда участники появляются в шоу дважды. Поэтому некоторые фолловеры Тимати заподозрили артиста в возвращении в «Холостяк».

«Он опять идет на шоу «Холостяк»?», «Фото с «Холостяка» еще не закончились», «Вечный холостяк», «Может Тимати стоит замутить новое шоу «Бывшие холостяка»?», – написали фанатки шоумена в комментариях под фото.

«Клюкиной можно два раза, а мне нет, что ли?», – ответил на догадки поклонниц Тимати.

Напомним, Дарья Кликюна покорила на проекте «Холостяк» двух известных артистов – актера Илью Глинникова и исполнителя Егора Крида. Однако замуж модель вышла за топ-менеджера «Газпрома» – Владимира Чопова.

Напомним, ранее Тимати поздравил сына Ратмира с днем рождения. Малышу исполнилось два года. Родители Юнусова организовали мальчику тихий семейный ужин в кругу родственников и близких друзей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.