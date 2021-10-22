«Он выглядит, как Антон»: Бузова насмешила зрителей шоу, нелепо вспоминая в эфире имя своего собеседника

Ольга Бузова уже в четвертый раз пришла на проект «Ночной контакт».

Ольга Бузова стала новой гостьей YouTube-проекта «Ночной контакт». Оказалось, что артистку приглашают на шоу стабильно раз в год. Впрочем, не удивительно, ведь экс-звезда «Дома-2» умеет создавать зрелище и делать рейтинги буквально из ничего.

Звезда начала жечь глаголом буквально с порога. Она никак не могла вспомнить, как зовут соведущего Стаса Ярушина Константина Пушкина. Потом стала называть его Антоном, на что Стас заметил: «Я каждый год знакомлю Олю с этим человеком, и каждый год она его называет Антоном!»

«Ну он выглядит, как Антон», — насмешила аудиторию студии Оля.

Удивленная Бузова стала тогда прямо в эфире забивать в поисковике интернета своего телефона фразу: «Кто сидит рядом с Ярушиным». В итоге Пушкин сказал, что она не умеет пользоваться Гуглом и посоветовал набрать другое предложение, а именно: «Самый умный комик». Сразу же появилось имя Константина. «Сколько ты заплатил, чтобы твое имя выскакивало первым?» — заявила Бузова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.