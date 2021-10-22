«Похожа на лебедя»: Стеша Маликова представила осенний образ с оренбургским пуховым платком

Дочь Дмитрия Маликова — Стеша Маликова — запечатлелась в куртке-рубашке и теплом платке. Примечательно, что аксессуар из пуха знаменитость называет одним из лучших украшений для девушек.

Начинающий дизайнер рассказала, как вдохновилась на создание аксессуаров для своей новой зимней коллекции. Оренбургский пуховый платок теперь будет и у бренда Маликовой.

«В детстве я увидела девушку, которая пришла на свидание в платье и пальто. Казалось бы, что такого? Все девушки ходят на свидания (особенно первое) в платьях. Но когда мужчина снял с нее пальто, на ее хрупких плечах был большой пуховый оренбургский платок. Она была похожа на лебедя, который плывет по паркету. У нее были собраны волосы в пучок, она сияла от счастья, наверное, была очень влюблена. Весь ресторан не мог оторвать от нее глаз», – вспомнила Стефания.

Напомним, ранее Стеша Маликова поделилась редким снимком с бабушкой и дедушкой. Юрий Маликов и Людмила Вьюнкова позировали с любимой внучкой после концерта.

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