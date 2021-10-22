«Мое сердце разбито»: Алек Болдуин прокомментировал трагическое происшествие с оператором

Голливудский артист Алек Болдуин высказался по поводу трагедии во время съемок с его участием в Нью-Мексико.

Напомним, актер застрелил гражданку Украины – оператора Галину Хатчинс. Также Болдуин серьезно ранил режиссера вестерна «Раст» – Джоэла Соуза.

Болдуин не понимает, как в оружии для съемок оказались настоящие пули. Актер заявил, что сотрудничает со следствием и оказывает моральную поддержку семье погибшей.

«Нет слов, чтобы описать мои шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс — жены, матери и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я сотрудничаю с полицией, чтобы выяснить, как могла произойти эта трагедия, и поддерживаю связь с мужем Галины, оказывая поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за них всех», — написал Болдуин в своем Instagram.

Напомним, трагический случай с оператором Галиной Хатчинс произошел во время съемок фильма с Алеком Болдуином в штате Нью-Мексико. Вместе холостых пуль в реквизите оказались настоящие пули. Болдуин произвел выстрелы, будучи уверенным в безопасности оружия.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.