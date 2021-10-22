«Есть сомнения?»: Анастасия Костенко отреагировала на подозрения в ссоре с Дмитрием Тарасовым

Модель и жена Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко – опровергла слухи о ссоре с возлюбленным в последних Stories личного микроблога.

Костенко готовится стать мамой в третий раз. Каждый день знаменитость делится с поклонниками подробностями своего состояния перед родами. Недавно у Анастасии случились тренировочные схватки.

А вот про своего мужа Костенко стала рассказывать все меньше. Это стало поводом для подозрения в ссоре с Тарасовым.

Поклонники Костенко удивились, что Настя не поздравила любимого с Днем отца. Знаменитость призналась, что просто забыла про праздничную дату. Поскольку праздник стали отмечать только в этом году.

«Есть сомнения, что он лучший отец? Офигенный отец, лучший муж! Честно, так устала уже от ваших негативных фантазий», – оправдалась Костенко.

Напомним, ранее Дмитрий Тарасов показал, как нежно целует перед сном своих дочерей. Футболист запечатлел своих маленьких принцесс и их вечерние ритуалы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.