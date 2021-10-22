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Леди Стиль: Валерия в терракотовом жакете изящно показала талию, представ с мужем в свете

Певица облачилась в костюм с юбкой миди.

Леди Стиль: Валерия в терракотовом жакете изящно показала талию, представ с мужем в свете
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/valeriya/

Валерия в компании мужа Иосифа Пригожина появилась на презентации нового сезона канала «Муз-ТВ». Звезда облачилась в терракотовый костюм с жакетом и юбкой длины миди с разрезом. И завершила образ певица сапогами в стиле казаков, но на шпильке.

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/valeriya/

Отметим, что жакет в луке артистки обладал эффектом стройности благодаря двум позициям: баске и двубортному крою. Двойной ряд пуговиц, по мнению Эвелины Хромченко, показывает фигуру более компактно, поэтому хорошо смотрится и идет полным.

Второй элемент – баска. Она тоже, по словам ведущей «Модного приговора», оказывает эффект стройности, формирует женственный силуэт и успешно прячет под собой проблемные бедра (как слишком объемные, так и очень худые).

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