Ноги раздвинуты, «лисьи носики» напряжены: Глюкоза ошарашила публику откровенными фото в постели

35-летняя певица Глюкоза (Наталья Ионова) — счастливая жена и мама двух дочек: Лидии, 2007 года рождения, и Веры, которая появилась на свет в 2011-м. Недавно артистка неожиданно для себя самой появилась со старшей наследницей в одной программе «России 1», «Дуэты».

Когда зеркальная стена поднялась, и она увидела, кто с ней пел в паре, певица разрыдалась и в какой-то момент не смогла продолжить исполнение песни. А вот у юной исполнительницы нервы оказались крепче, она хладнокровно и с абсолютной чистотой продолжила пение. Глюкоза сказала, что ее дочь действительно крутая, намного круче нее. А Лида с восторгом тыкала в свою маму пальцем и повторяла: «Это моя мама! Это моя мама!»

Что говорить, мама у восходящей звезды действительно роскошная. В свои 35 лет она не только не утратила былую форму, но напротив, стала интереснее, красивее и сексуальнее. В личном блоге Глюкоза решила подразнить своих поклонников секси-снимком, запечатлевшись в постели в одном нюдовом боди. Через белье выделялись «лисьи носики» на груди, а ноги звезда эффектно раздвинула, присев на коленки.

«Репетирую локдаун», — подписала она кадр.

Не трудно догадаться, что фото имело оглушительный успех у публики. Фолловеры завалили микроблог Натальи Ионовой восторженными комментариями и лайками.

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