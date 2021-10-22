«Как с подружкой»: Рита Дакота с дочерью в плиссированных юбках повеселились в Турции

Артистка призналась, что ее наследница повзрослела и стала для нее настоящей приятельницей.

Исполнительница Рита Дакота запечатлелась с дочерью Мией в плиссированных нарядах в Турции. Примечательно, что у трехлетней Мии и ее 31-летней мамы появились общие интересы и даже тусовочные места.

Рита нарядила дочь Влада Соколовского в платье изумрудного оттенка с плиссированной юбкой и воланами. Сама Дакота выбрала плиссированную юбку фисташкового оттенка в мелкий цветочек. А к ней добавила топ с рукавами-буфами.

«Всегда мечтала, что наступит вот этот самый момент, когда с дочкой можно путешествовать, как с подружкой. Когда вы можете тусить и вам интересно, у вас появляются свои любимые заведения, свои традиции, свои приколы. Спасибо небу за этого ребенка, как же я счастлива, что мы есть друг у друга», – отметила Рита.

«Наши шесть дней в раю подходят к концу. Очень не хочется возвращаться в холод из этого удивительного места. Но нас ждут новые приключения, много музыки, съемок, интереснейших проектов, релиз «Бросил курить», съемки обложки крутейшего журнала прямо в Лос-Анджелесе и многое другое. А сюда мы еще обязательно вернемся!», – заявила певица.

Напомним, ранее Рита Дакота обнаружила у дочери талант дизайнера. Малышка Мия попробовала себя в роли начинающего стилиста.

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