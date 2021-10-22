Утяшева своим декольте ниже груди показала, какой сексуальной может быть мама двоих детей

Звезда предстала в волнительном мерцающем наряде на презентации нового сезона ТНТ.

Ляйсан Утяшева отметилась на презентации нового сезона ТНТ в компании мужа Павла Воли. Спортсмена облачилась в черный мерцающий комбинезон с дерзким декольте ниже уровня груди.

В личном блоге она показала поклонникам фотографию со светского раута, на которой позирует присев мужу на коленки. Павел нежно обнимает свою жену, а она прильнула к нему головой.

«Красивые», — написала в комментариях личного блога Ляйсан Утяшевой Наталья Подольская.

Значок эмодзи в виде огня оставил под постом Даня Милохин.

«Какие все красивые, Ляйсан вы прекрасная и сексуальная», «Шикарные, лучшие», «Блестяще выглядите, сексуально», — обозначились другие фолловеры.

Напомним, 36-летняя гимнастка родила своему мужу обеих наследников в мае: в 2013-м году — сына Роберта, а в 2015-м — дочь Софию.

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