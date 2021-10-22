Утяшева своим декольте ниже груди показала, какой сексуальной может быть мама двоих детей

Ляйсан Утяшева отметилась на презентации нового сезона ТНТ в компании мужа Павла Воли. Спортсмена облачилась в черный мерцающий комбинезон с дерзким декольте ниже уровня груди.
В личном блоге она показала поклонникам фотографию со светского раута, на которой позирует присев мужу на коленки. Павел нежно обнимает свою жену, а она прильнула к нему головой.
«Красивые», — написала в комментариях личного блога Ляйсан Утяшевой Наталья Подольская.
Значок эмодзи в виде огня оставил под постом Даня Милохин.
«Какие все красивые, Ляйсан вы прекрасная и сексуальная», «Шикарные, лучшие», «Блестяще выглядите, сексуально», — обозначились другие фолловеры.
Напомним, 36-летняя гимнастка родила своему мужу обеих наследников в мае: в 2013-м году — сына Роберта, а в 2015-м — дочь Софию.
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