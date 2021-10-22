«Мы не подруги!»: Бородину злят сравнения с Бузовой

Звезд часто сравнивают, но они пропускали это мимо ушей. Однако Ксении надоело молчать.

В четверг, 21 октября, ведущая и блогер Ксения Бородина пришла в гости в шоу на Первом канале «Вечерний Ургант». В своем Instagram она поделилась с подписчиками фото со съемок. А в комментариях фанаты начали сравнивать ее с Бузовой.

Зрители отметили, что судьба Ксении сильно похожа на судьбу Ольги. Обе девушки — из простых семей, из народа. Они вдвоем в очень молодом возрасте попали на телепроект «Окна». Каждая смогла не только закрепиться на проекте, но и стать на долгие годы ведущей уже проекта «Дом-2».

И у Ольги, и у Ксении интересная личная жизнь. Несколько громких и активно афишируемых романов, а затем — развод, после которого пошел взлет карьеры и рост рейтингов. У обеих после разрыва брачных уз остались напряженные отношения с бывшими мужьями. Фанаты уже серьезно ждут, когда Ксения запоет как Ольга. Ведь она тоже любит это делать в свободное время, часто поет в своих сториз любимые песни.

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Девушек и раньше часто сравнивали, но Бородина устала терпеть нападки хейтеров. Она гневно ответила в своем блоге на такие комментарии. Ксения отметила, что бесполезно сравнивать двух разных людей — это неэтично и неправильно.

«У нас абсолютно разные жизни и не пересекающиеся уже очень давно! Мы не подруги и не соперницы! Прекратите эти дебильные сравнения!» — сорвалась ведущая.

Напомним, что сейчас Ксения принимает участие в съемках телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее партнером стал Дмитрий Соловьев, который также выступал с шоу с Ольгой Бузовой. Однако фигурист отмечает, что девушки схожи только яркостью и артистичностью, в остальном же — это два разных человека.

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