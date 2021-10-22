«Грамотно и очень стильно»: Ирина Старшенбаум показала актуальную комбинацию кожаных вещей с принтом «мильфлер»

Среди последних публикаций личного микроблога артистки Ирины Старшенбаум появилась свежая фотография с шопинга. Знаменитость запечатлелась в магазине косметики в образе с кожаными элементами и платье с цветочным принтом.

Стилист портала Teleprogramma.pro Елена Бестави оценила образ бывшей возлюбленной Александра Петрова.

«На мой взгляд, очень интересный образ. Принт «мильфлер» идет на контрасте своей нежностью к вещам из черной кожи. Здесь идет такая игра «мужского» и «девичьего». И это очень интересно. Выбранный темно-синий шарф словно соединяет две эти стороны», — рассказала стилист.

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«В черном варианте это было бы слишком грубо. Я бы даже сделала цвет более мягким. Не такой глубокий синий, близкий к черному. А чуть нежнее. Тогда эта «игра» получилось бы интереснее», — посоветовала Елена.

«Кстати, синий цвет не взят из ниоткуда. На принте платья есть достаточное количество оттенков близких к синему. Поэтому все интересно, грамотно и очень стильно», — резюмировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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