Сложный возраст: младшая дочь Маши Распутиной избила мать и убежала на шоу Андрея Малахова

Отец девушки, бизнесмен Виктор Захаров, заявил, что постарается в ближайшее время урегулировать конфликт в семье.

Второй муж певицы Маши Распутиной, бизнесмен Виктор Захаров, заявил, что его дочь Маша избила родительницу, после чего убежала на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

«Мы, конечно, догадывались, что она что-то замышляет нехорошее. Поэтому я распорядился ее никуда не пускать. Так она маму ударила и убежала из дома!» Виктор Захаров

Как отметил Виктор Захаров, у дочери сейчас такой сложный возраст. По его мнению, через какое-то время Мария повзрослеет и поймет, что родители хотят для нее только хорошего.

Он напомнил, что с трех лет у дочери был личный водитель, она училась в лучших школах и гимназиях. При этом Виктор Захаров считает, что «развратил» наследницу ее сын от предыдущих отношений, Роман, сообщает «Собеседник».

Напомним, что дочь Маши Распутиной в студии у Андрея Малахова заявила о домогательствах сводного брата. По ее словам, он хотел ее изнасиловать в юном возрасте.

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