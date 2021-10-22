«Я живу с юмористом»: Ляйсан Утяшева прокомментировала пародию на нее в шоу «Игра»

На удивление гимнастка и телеведущая отнеслась к шутке спокойно.

Ведущая и гимнастка в прошлом Ляйсан Утяшева стала героиней пародии в шоу «Игра» на ТНТ. Образ Утяшевой воплотила представительница команды «Сборная России» Екатерина Моргунова. Многие поклонники Утяшевой и шоу «Новые танцы», которое она ведет, ждали реакции звезды, и вот она поделилась своим мнением в Instagram.

«По поводу пародии на меня в «Игре»… Считаю, что было исполнено гениально. Катя Моргунова, огромный респект тебе и всей твоей команде! Мои хорошие, мои уставшие, мои молодцы. Друзья, это юмор! Я обожаю юмор, живу с юмористом. Всех юмористов целую нежно. Продолжайте следить за моими завораживающими интонациями в «Новых танцах». Обожаю!» — сказала Ляйсан.

Напомним, шоу «Игра» — новый проект телеканала ТНТ. Комики и юмористы новой и старой школы объединились в несколько команд и борются за крупный денежный приз — 30 миллионов рублей. Шутки игроков касаются самых разных тем: от политики до событий и звезд шоу-бизнеса.

В последнем выпуске Моргунова спародировала необычные и немного искусственные интонации и периодическое резкое изменение тембра голоса Утяшевой. Над этим смеялся весь зал и жюри. Аудитория подметила, что непохожая внешне на Утяшеву Моргунова отлично вжилась в образ и изобразила гимнастку.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.