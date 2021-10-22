Экс-солистка группы «Банд’Эрос» отдала мошеннице 8,5 миллиона рублей

Татьяна Миловидова согласилась на взаимовыгодное сотрудничество с незнакомкой, которая обманула артистку.

Певица Татьяна Миловидова обратилась в полицию после неудачной сделки с незнакомой женщиной. Правоохранительные органы возбудили дело по факту мошенничества в крупном размере.

Миловидова проработала в группе «Банд’Эрос» больше семи лет. Позже артистке захотелось осуществить свою давнюю мечту — начать винодельный бизнес. Однако карьера бизнес-леди не задалась.

Недавно Миловидовой пришлось обратиться в полицию. У Татьяны обманом выманили крупную сумму денег.

Все началось два года назад, когда певица заключила сделку с незнакомой женщиной. Татьяна должна была предоставить третьим лицам в долг 6,5 миллиона рублей под залог их недвижимости. Взамен Миловидова получала прибыль в виде процентов.

Женщина уверяла, что обратилась к Миловидовой по рекомендации их общих друзей. Поэтому подозрений у артистки не возникло. А когда пришло время получить деньги с процентами, незнакомка исчезла вместе с кругленькой суммой.

«Поступило заявление от 39-летней гражданки о том, что к ней обратилась неизвестная женщина, которая под предлогом оказания финансовой помощи другим лицам, под залог их недвижимости получила от заявительницы денежные средства в сумме 6 500 000 рублей и заключила договор займа на общую сумму 8 500 000 рублей, данная сумма включает проценты в размере 2 000 000 рублей. Договорные обязательства неизвестная не выполнила», — сообщает источник в правоохранительных органов kp.ru.

Напомним, Татьяна Миловидова пришла в «Банд’Эрос» в далеком 2007 году. А на следующий год коллектив выпустил одну из своих самых популярных песен — «Манхеттен».

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