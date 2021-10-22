Трепетала как бодрый холодец: Брежнева чуть не потеряла аппетитную грудь во время танца в микротопе

Певица вышла на сцену в очень смелом наряде.

Вера Брежнева вышла к своим зрителям в очень эротичном наряде серебристого цвета. Певица облачилась в комплект из топа и мини-юбки с бахромой, которая сверкала в лучах софитов. Поверх звезда накинула «лохматое» пальто.

Безусловно, изюминкой образа Веры Брежневой стал микротопик, в который артистка еле впихнула свою объемную грудь, оставив большую ее часть на виду. Во время танца она колыхалась как бодрый холодец и в любой момент рисковала выпасть.

«Что нам снег? Когда мы на сцене, у нас жара!» — подписала обнародованное в Сети видео Вера Брежнева.

Отметим, что Вере Брежневой в феврале уже исполнится 40 лет, у нее есть две дочери — Соня и Сара.

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