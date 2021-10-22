«Здесь вина не актера»: Добровинский высказался о стрельбе с Болдуином на съемках фильма

Как отметил адвокат, такими расследованиями в США занимаются страховые компании.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что актер Алек Болдуин, застреливший человека на съемочной площадке, скорее всего избежит уголовной ответственности.

«Конечно, здесь вина не на актере, а, скорее, на ответственном за реквизит. Поэтому в первую очередь необходимо выяснить, кто дал Алеку Болдуину это оружие, где оно было куплено и каким образом». Александр Добровинский

По его словам, расследованием деталей происшествия займутся страховые компании, сообщает riafan.ru.

Другой известный адвокат Сергей Жорин заметил, что трагедия – это несчастный случай. Юрист сказал, что Болдуина отпустили до выяснения обстоятельств.

больше по теме Обвинение в гибели оператора может быть предъявлено совсем не Алеку Болдуину Актера допросили, но не арестовали после трагедии на съемках фильма Rust 21 октября.

«У нас бы такой номер не прошел, потому что общественное внимание, общественность просто бы затравила правоохранителей, обвинив, что известный актер откупился», — сказал Жорин.

Напомним, что Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма. Оператор Галина Хатчинс скончалась в больнице.

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